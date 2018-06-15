Голованов: ФИФА не стоит выделять билеты ЧМ спонсорам на статусные места на стадионах

Во время матча ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая на "Екатеринбург-Арене" были замечены ряды пустых мест на центральных секторах

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международной федерации футбола (ФИФА) стоит отойти от практики выделения билетов первых категорий на статусные места на стадионах на матчи чемпионатов мира представителям своих спонсоров и партнеров. Такое мнение ТАСС высказал комментатор Андрей Голованов.

В пятницу во время матча ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая на "Екатеринбург-Арене" были замечены ряды пустых мест на центральных секторах. На арене, вмещающей 33 061 человек, присутствовало 27 015 зрителей, при этом на игру было распределено 32 278 билетов. ФИФА и оргкомитет турнира заявили, что проведут расследование причин неявки 5 тысяч зрителей. Комментатор Георгий Черданцев в своем Twitter рассказал, что свободные места на стадионе в Екатеринбурге были предназначены для партнеров и спонсоров ФИФА.

"По-человечески, наверное, от такой практики предоставления билетов партнерам ФИФА стоит отойти. Но что думает федерация - это знает господин [президент ФИФА Джанни] Инфантино, - сказал Голованов. - Конечно, это неправильно, когда пустуют огромные сектора, началось это не с Инфантино - это было еще при [Жоао] Авеланже, [Йозефе] Блаттере. Это не украшает атмосферу чемпионата мира".

"Руководство ФИФА преследует одну цель - получить максимальную прибыть. Я работал на чемпионатах мира с 1998 по 2010 годы, и такие же проблемы повторяются из турнира в турнир, так же как и на чемпионатах Европы. Почему-то друзья ФИФА не приходят на матчи, мне сложно это объяснить", - добавил Голованов.

По словам комментатора, футбольную атмосферу создают те болельщики, которые покупают билеты более низких категорий. "И мы будем оценивать наш чемпионат благодаря этим болельщикам, которые покупают не самые статусные билеты", - отметил он.

Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится 15 июля.