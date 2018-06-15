Марокканский футболист Бухаддуз извинился перед болельщиками за автогол в матче с иранцами

Сборная Марокко проиграла команде Ирана в Санкт- Петербурге со счетом 0:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Форвард сборной Марокко по футболу Азиз Бухаддуз попросил прощения у болельщиков за мяч, который он забил в свои ворота в матче чемпионата мира со сборной Ирана. Об этом он рассказал журналистами.

Сборная Марокко проиграла команде Ирана в Санкт- Петербурге со счетом 0:1. Единственный гол забил в свои ворота Бухаддуз.

"Я старался изо всех сил все время, что находился на поле. Этот момент для меня непростой, могу только сказать болельщикам, что сожалею. Прошу прощения за этот момент. В этом положении может оказаться любой - сегодня я, это футбольная жизнь", - сказал Бухаддуз.

При этом он отметил, что сборная еще не потеряла все шансы на успешное выступление на чемпионате. "Каждый день у тебя новый шанс", - сказал игрок.