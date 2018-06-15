В пятницу сборная Ирана в Санкт-Петербурге обыграла команду Марокко со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу пыталась удивить команду Марокко в матче чемпионата мира, а также хотела создать у ворот соперника коллапс, что ей удалось. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер иранской сборной Карлуш Кейруш.

В пятницу сборная Ирана в Санкт-Петербурге обыграла команду Марокко со счетом 1:0. Единственный гол забил в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время форвард африканской команды Азиз Бухаддуз.

"После стольких лет в этой работе, стольких чемпионатов мира, первый матч получился очень тяжелым, жестким, но он был прекрасен. Мы очень тщательно изучили марокканскую сборную, как и они нас. У них очень хороший и мощный выход из обороны, но наша стратегия была точной, мы старались создать коллапс у ворот соперника. У него были возможности для голов, но больше шансов было у иранцев", - сказал Кейруш.

"Во втором тайме игроки нашей сборной поняли, что победа возможна. У Марокко прекрасная сборная, но я уверен, что она не ожидала такого исхода. Впервые за последние месяцы кто-то сыграл с ней на одном уровне, и она была этим удивлена. Настало время отдохнуть и подумать о сборной Испании, а о подготовке мы подумаем потом", - отметил тренер.

В сборной Ирана нет Суперменов

По словам тренера, сборная Ирана будет играть против команды Испании в другой футбол. "У марокканцев есть свои навыки, сильные стороны. Мы хотели бы посвятить эту победу истинным болельщикам сборной, которые действительно поддерживают команду", - сказал Кейруш.

"Это урок в моей жизни, ведь никто не Супермен, он существует только в фантазии. Но бывает, что группа людей, которая работает гармонично, создает супер-результаты, как мы сделали сегодня. Эта победа - не повод для большого праздника. Мы должны занять очень скромную позицию и держаться вместе - только с помощью единства и иранского духа мы сможем хорошо сыграть со следующими соперниками и, возможно, победить", - добавил тренер.

Он подчеркнул, что матч против испанцев станет для сборной Ирана универсальным финалом. "Но мы играем для своих семей, вся заслуга принадлежит игрокам, мы наслаждаемся, что мы - часть этого спектакля, зрелища, поэтому получаем огромное удовольствие от участия в чемпионате мира. Мы хотим остаться здесь так долго, как позволит ситуация", - заявил Кейруш.

Он рассказал, что очень доволен стадионом, тренировочной базой и организацией чемпионата мира в целом. "Фантастика, здесь все просто топ - раздевалка, проходы, поле. Я хотел бы отметить заслугу российского народа и организаторов, для нас все в полном совершенстве, все, кто с нами работает, очень любезны. Поздравляю Россию с этим прекрасным чемпионатом мира", - заключил тренер.

В следующем матче 20 июня иранцы сыграют против сборной Испании. Игра пройдет на "Казань-Арене".