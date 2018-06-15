Буссуфа: поражение от иранцев еще не конец для сборной Марокко на ЧМ-2018

Сборная Марокко в Санкт-Петербурге проиграла команде Ирана со счетом 0:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко даже после поражения от Ирана сохраняет шансы на выход из группы на чемпионате мира по футболу 2018 года. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник марокканской команды Мубарак Буссуфа.

В пятницу сборная Марокко в Санкт-Петербурге проиграла команде Ирана со счетом 0:1. Единственный гол забил в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время форвард африканской команды Азиз Бухаддуз.

"Трудная игра, мне кажется, мы играли очень хорошо, показывали, что хотим выиграть, у нас было несколько хороших шансов, но это футбол, такое случается, мои поздравления Ирану. Мы должны продолжать - мне не кажется, что это конец для нашей сборной [на турнире]. В футболе у тебя есть шансы и ты должен верить в них, конечно, будет очень сложно, потому что дальше Португалия и Испания, но мы должны попробовать все возможное", - сказал Буссуфа.

В следующем матче 20 июня марокканцы сыграют против сборной Португалии на стадионе "Лужники" в Москве. Затем команда Марокко 25 июня проведет матч против сборной Испании в Калининграде.