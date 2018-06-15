Федерация: футболистов сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от россиян на ЧМ

Ранее ряд арабских СМИ опубликовал заявление, согласно которому трое игроков саудовской команды получат штраф за поражение от россиян

ТАСС, 15 июня. Игроки сборной Саудовской Аравии не будут подвергнуты взысканиям за поражение от команды России со счетом 0:5 в матче открытия чемпионата мира по футболу. Как сообщает Федерация футбола Саудовской Аравии, заявление ее председателя Аделя Иззата было неверно подано СМИ.

Ранее ряд арабских СМИ опубликовал заявление Иззата, согласно которому вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави получат штраф за поражение от россиян.

"Канал опубликовал в Twitter серию сообщений, неверно отражающих позицию президента федерации, чем ввел в заблуждение общественное мнение. Будто он [Адель Иззат] возлагает ответственность за поражение в игре с российской сборной на нескольких игроков, чем унизил их перед другими, в то время как ответственность касается всех без исключения футболистов и является примером общего уровня команды", - сказано в коммюнике, размещенном на официальной странице федерации в Twitter.

При этом в тексте подтверждается, что Иззат в эфире телеканала "Аль-Арабия" заявил об ответственности за исход игры, так как сборная не показала свой уровень. "В ближайшие дни пройдет работа над ошибками, допущенными в матче с россиянами, чтобы выйти на достойный уровень и добиться желаемых результатов в следующих двух играх в группе", - заявили в федерации.