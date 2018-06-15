Свердловские власти запросят в ФИФА разъяснение ситуации с пустыми местами на матче ЧМ

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге посетило 27 015 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) для разъяснения ситуации с пустыми трибунами на матче чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который прошел в пятницу на "Екатеринбург-Арене". Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. "Держателем билетной программы является ФИФА, она же определяет цены на билеты. Общая вместимость "Екатеринбург- Арены" составляет 35 тыс. человек, но с учетом того, что часть трибун была выделена под прессу, были определенные вырезки [под камеры], поэтому в продажу поступило 30,5 тыс. билетов. На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет - Уругвай в продаже не было. Учитывая сложившуюся ситуацию, я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос", - сказал Швиндт, добавив, что свердловские власти подготовят запрос в ФИФА для разъяснения ситуации.