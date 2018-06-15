Официальная посещаемость матча составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Делать выводы о посещаемости чемпионата мира по футболу по матчу Уругвай - Египет, который прошел в Екатеринбурге, преждевременно. Об этом сообщил журналистам вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

Официальная посещаемость матча составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 человек. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев.

"Считаю, что делать выводы о посещаемости чемпионата мира по посещаемости матча между сборными Уругвая и Египта пока преждевременно. Я не знаю, какие могут быть причины пустых мест на центральных секторах, но хочу заверить, что стадион в Екатеринбурге просто прекрасный, как и остальные стадионы, построенные к чемпионату мира, и он увидит еще немало прекрасных матчей. А пока повторюсь, чтобы болельщики и журналисты не делали выводов о посещаемости мирового первенства лишь по одному матчу", - сказал Гриндель.

"Что касается стадиона "Лужники", то хочу сказать, что это один из самых лучших стадионов мира, что я видел. Я уверен, что мы увидим немало прекрасных матчей, а стадион примет еще не один финал крупного футбольного турнира", - добавил Гриндель.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальный матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники".