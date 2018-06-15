Сборная Сенегала провела открытую тренировку на базе в Калуге

ТАСС, 15 июня. Сборная Сенегала по футболу за четыре дня до матча против команды Польши провела открытую для болельщиков тренировку. Двухчасовое занятие прошло на калужском стадионе "Спутник", трибуны оказались полностью заполнены.
Началась тренировка с разминки, футболисты пробежали несколько кругов вокруг стадиона. Затем игроки разбились на группы: вратари оттачивали свое мастерство на воротах, защитники и полузащитники разыгрывали игровые ситуации.
На трибунах собрались в основном воспитанники спортивных школ региона. Среди приглашенных гостей были ученики калужской спортивной школы "Торпедо", спортшколы по футболу "Калуга" и районных образовательных учреждений: всего 500 человек.
Сборная Сенегала прилетела в Калугу 12 июня. Команда во время турнира будет жить в Калуге в гостинице SK Royal Hotel Kaluga и тренироваться на стадионе "Спутник".
В обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован 7 июня, сборная Сенегала поднялась с 28-го на 27-е место.
Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.