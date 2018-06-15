Арит: сборной Марокко нужно забыть поражение от иранцев перед игрой с португальцами

В пятницу сборная Марокко проиграла команде Ирана со счетом 0:1 в матче группы В

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборной Марокко по футболу нужно забыть поражение в матче чемпионата мира против команды Ирана, чтобы нормально подготовиться к играм с испанцами и португальцами. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник сборной Марокко Амин Арит.

В пятницу сборная Марокко проиграла команде Ирана со счетом 0:1 в матче группы В. Единственный гол в свои ворота в добавленное ко второму тайму время забил форвард Азиз Бухаддуз. Арит был признан лучшим игроком встречи.

"Было бы лучше победить, любой игрок это скажет. У нас было немало возможностей забить, но не хватило эффективности. Я разочарован, впереди нас ждут очень сложные матчи - Португалия, Испания, поэтому нужно забыть сегодняшнее поражение", - сказал Арит.

В следующем матче 20 июня марокканцы сыграют против сборной Португалии. Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Затем команда Марокко 25 июня проведет матч против сборной Испании на "Калининград-Арене".