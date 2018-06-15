Тренер: сборную Марокко по футболу положили на лопатки в матче ЧМ против иранцев

В пятницу сборная Марокко проиграла команде Ирана со счетом 0:1 в первом матче чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Марокко по футболу оказалась на лопатках после пропущенного гола в своем стартовом матче на чемпионате мира против иранцев. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер марокканцев Эрве Ренар.

В пятницу сборная Марокко проиграла команде Ирана со счетом 0:1 в первом матче чемпионата мира, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Единственный гол в свои ворота в добавленное ко второму тайму время забил нападающий Азиз Бухаддуз.

"Я, естественно, очень разочарован, я был бы недоволен ничьей, учитывая, как проходил матч. Вы можете представить состояние после такого матча, это худшее, что могло произойти, но я поздравляю Иран, главного тренер Карлуша Кейруша. Такие поражения очень жестоки, особенно в конце матча", - отметил Ренар.

"Мы сами виноваты, ошибки бывают, ничего не поделаешь. Вы видели, что получилось со штрафным ударом. Могли обеспечить другой исход, но получилось так, что нас фактически положили на лопатки", - сказал тренер.

По его словам, марокканцам не хватило технической точности в концовке матча. "Кроме того, бывали потери, связанные с действиями иранской сборной - они играли высоко, на перехватах, это довольно редкий стиль. Впереди у нас два матча, каким бы ни был соперник, всегда остаются шансы", - резюмировал Ренар.

В следующем матче 20 июня марокканцы сыграют против сборной Португалии. Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Затем команда Марокко 25 июня проведет матч против сборной Испании в Калининграде.