Балахнин: сборные России и Египта, вероятно, не будут играть в открытый футбол

Российские и египетские футболисты встретятся в матче второго тура группы А 19 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра между сборными России и Египта по футболу на чемпионате мира вряд ли будет открытой. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Сергей Балахнин.

Российские и египетские футболисты встретятся в матче второго тура группы А 19 июня в Санкт-Петербурге. В матче первого тура сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а египтяне уступили команде Уругвая со счетом 0:1.

"Наверняка это будет игра за выход в 1/8 финала. Думаю, наши сыграют осторожней, так как потеря очков для них чревата, как и для египтян, и вряд ли игра будет открытой, - сказал Балахнин. - Мы вправе ждать победы и над командой Уругвая. Победа над сборной Саудовской Аравии добавит нашим уверенности, но это чемпионат мира, и египтяне тоже не мальчики для битья".

Египтяне пропустили гол на последней минуте матча. "Они хорошо выбегают в контратаку, были хорошие подходы к воротам соперника, в завершении атаки им не хватает мастерства. Команда неплохо оборонялась - оборона у них очень насыщенная и плотная. В ситуации с пропущенным голом было видно мастерство уругвайца, который хорошо сыграл головой, но тот удар можно было блокировать", - отметил он.

По мнению специалиста, лидер сборной Египта Мохаммед Салах не сыграл с уругвайцами не по причине того, что игрока готовят к матчу с россиянами. "Тут все больше зависит от его здоровья, состояния, чтобы максимально использовать его в дальнейшем. Наверняка они понимали, что вторая игра, безусловно, важнейшая", - сказал Балахнин.