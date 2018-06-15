Развлекательная программа фестиваля включает 88 мероприятий

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков собрались в фан-зоне Сочи, чтобы посмотреть трансляцию первого на стадионе "Фишт" матча между командами Испании и Португалии. Фестиваль болельщиков ФИФА проходит на площади южного мола сочинского морпорта, которая перед началом игры пестрит флагами России, Испании и Португалии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Уверен, что сегодня болельщиков будет не меньше, чем в первый день работы фан-зоны. Праздник футбола набирает обороты", - сказал ТАСС заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

Он напомнил, что в четверг фестиваль болельщиков ФИФА посетили около 25 тыс. гостей, из которых 6 тыс. - иностранцы. "Если так и дальше пойдет, мы соберем по итогам, как и планировали, 700 тысяч", - отметил Юрченко.

Самое оживленное место на площадке - это аттракционы: футбольный гольф, шумомер, виртуальный футбол и другие. На ней также расположились пятеро футболистов-любителей, которые взяли футбольный мяч и так ловко пасовали друг другу, что собрали десятки зрителей.

"Это непростой мяч, это талисман нашей любительской команды. Мы специально вязли отпуск на неделю и приехали на чемпионат мира, чтобы посмотреть игру высшего пилотажа. Но в обычной жизни мы не расстаемся с футболом, собираемся и играем после работы, участвуем в любительских турнирах. Футбол - игра на всю жизнь", - признался ТАСС капитан команды футболистов-любителей из Вологды Стас Васильев.

От казачьих песен до DJ-сетов

Музыкальная программа на площадке началась с выступления ансамбля казачьей песни "Любо". Зрителя, стоящие у сцены, подпевали. Особенно колоритно получалось у семейной пары из Тайваня.

"Мы с женой учим русский язык для нашей работы. А еще мы очень любим футбол. В Россию и в Сочи приехали первый раз. Нам здесь очень нравится", - сказал ТАСС Линь Хуай- минь.

Казачьи напевы сменили народные песни в современной обработке. Как отметила художественный руководитель ансамбля казачьей песни "Любо" заслуженный деятель искусств Кубани Ольга Чадаева, народную песню любят и иностранные, и российские зрители.

"Мы сегодня представили народное творчество в современной транскрипции. Мы хотели поделиться энергией наших песен, для того чтобы помочь спортсменам побеждать на футбольном поле", - сказала ТАСС Чадаева.

Также в пятничной программе фан-зоны выступление Mari Ferrari, DJ Bassquaid и Ай-Q.

О фестивале

Развлекательная программа фестиваля включает 88 мероприятий, в которых примут участие более 200 коллективов, 600 российских и зарубежных артистов, напомнили в пресс-службе мэрии Сочи.

"Также пройдут трансляции всех 40 матчей чемпионата на экране площадью 98 кв. м, изображение и высококачественный звук которого не зависят от погодных условий", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что фан-зона для жителей и гостей Сочи одновременно может вместить до 10 тыс. человек. Днем на площадке проходят спортивно-образовательные мероприятия, трансляции матчей, музыкальная и культурная программы. Запланированы экспресс-интервью со спортсменами, конкурсы среди зрителей, выступления спортивных коллективов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов. В частности, в Сочи пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня). В Краснодарском крае базируются сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).