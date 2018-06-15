Модрич: хорватская команда на ЧМ по футболу сочетает молодость и опыт

В субботу хорватские футболисты проведут свой первый матч на турнире против команды Нигерии

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу сочетает в себе молодость и опыт, футболисты ставят перед собой очень высокие цели на чемпионате мира в России. Об этом журналистам заявил полузащитник команды Лука Модрич.

В субботу хорватские футболисты проведут свой первый матч на турнире против команды Нигерии в Калининграде.

"Сейчас наш состав - это сочетание молодости и опыта, и от нас многого ждут. Но мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики, - сказал Модрич. - Надеюсь, наше поколение принесет Хорватии тот результат на чемпионате, на который мы рассчитываем. Мы в себя верим".

Также Модрич, выступающий за "Реал", сказал, что удивился уходу в этот клуб главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги, с которым Королевская испанская федерация футбола за день до старта ЧМ разорвала контракт. "Новость об уходе главного тренера с поста сборной за один день до старта чемпионата мира стала шоком. Но мы сосредоточены на своей игре и своем выступлении на турнире", - отметил он.

Модрич оценил силу нигерийцев. "Нигерия, наверное, является самой сильной африканской сборной на сегодняшний день. Очень быстрая команда", - сказал полузащитник.