Полузащитник сборной Марокко Арит признан лучшим игроком матча ЧМ с иранцами

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Марокко по футболу Амин Арит признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана. Единственный гол на пятой добавленной ко второму тайме минуте в свои ворота забил марокканский нападающий Азиз Бухаддуз. Арит сыграл 82 минуты, после чего был заменен на Мануэла да Кошту.

Сборная Ирана вышла в лидеры группы B, набрав три очка. В 21:00 мск в Сочи в группе В начнется матч между командами Португалии и Испании.

Чемпионат мира завершится 15 июля.