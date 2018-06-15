Футболисты сборной Бельгии Компани и Вермален пропустили вторую тренировку команды

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в воскресенье примет решение об их участии в матче с панамцами

ТАСС, 15 июня. Защитники сборной Бельгии по футболу Венсан Компани и Томас Вермален пропустили вторую тренировку национальной команды на чемпионате мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Отмечается, что тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес примет решение об их участии в матче с панамцами в воскресенье.

На групповом этапе турнира команда Бельгии сыграет со сборными Панамы (18 июня в Сочи), Туниса (23 июня в Москве) и Англии (28 июня в Калининграде).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.