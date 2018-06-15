Тарарирас и танец для Салаха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая впервые за 48 лет одержала победу в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу, который прошел на стадионе "Екатеринбург-Арена". Встреча сборных Уругвая и Египта завершилась победой южноамериканцев с минимальным счетом.
В беседе с корреспондентом ТАСС уругвайские болельщики отметили, что снять "висевшее над национальной сборной проклятие первых матчей" помогли уральская прохлада, сковавшая египтян, а также отсутствие на поле ведущего игрока сборной Египта Мохаммеда Салаха.
На предматчевой пресс-конференции, которая прошла 14 июня, тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил, что команде не везло 48 лет - все это время уругвайцы ни разу не могли одержать победу над своими соперниками в первом матче чемпионата мира по футболу. Наставник рассказал, что в сборной бытует мнение, что они "прокляты в этом отношении", но команда очень хочет прервать череду именно в матче с египтянами в Екатеринбурге.
Сделать это оказалось непросто, так как изначально уругвайцы оказались в меньшинстве, когда временные трибуны на "Екатеринбург-Арене" были заполнены болельщиками сборной Египта, которые скандировали "Салах" и танцевали в шапках ушанках с его портретом в руках. В эти минуты уругвайских болельщиков практически не было слышно.
Среди болельщиков сборной Уругвая отличились жители небольшого уругвайского городка Тарарираса, в котором проживает чуть более 6,6 тыс. человек. Тарарийцы вывесили огромные баннеры синего-желтого цвета на трибунах, таким образом заявив своей сборной о себе. Тем временем российские болельщики скучали, не видя в игре ярких голов, которые были в матче открытия накануне, когда россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Заполняемость "Екатеринбург-Арены" во время матча составила чуть более 75% - на стадионе присутствовало 27 015 болельщиков при вместимости арены в 30 тыс. человек. По оценке некоторых экспертов, были пустые места под крышей, которые стоили недешево, также пустовали некоторые места по центральным секторам предназначенные для партнеров Международной федерации футбола (ФИФА).
Единственный гол в матче на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес. Встречу пропустил лидер сборной Египта Салах, который в среду приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер выразил уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами, в составе сборной Египта на его счету 33 забитых мяча в 57 играх.
На данный момент в турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.
Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с саудовцами.
Тренер сборной Египта Экстор Купер после игры отметил, что футболисты сборной Египта выложились на 100 процентов в матче против команды Уругвая. Он отметил, что не увидел в поражении своей ошибки и подчеркнул, что матч был прекрасный, несмотря на поражение своей команды. По мнению тренера сборной Уругвая Оскара Табареса египтяне могли рассчитывать на победу, если бы на поле вышел Мохаммед Салах. Он подчеркнул, что успех команды зависит не от одного игрока, а от командной игры и добавил, что сборная Египта показала "замечательную игру даже без Салаха на поле".
Болельщики после матча отметили, что Екатеринбург приятно их удивил своей инфраструктурой. В беседе с корреспондентом ТАСС они добавили, что город очень современный, красивый, но холодный. По данным уральских синоптиков в городе было не по-июньски прохладно - днем 15 июня воздух прогрелся до 14 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Болельщики заранее узнали "об уральской зиме летом" и успели утеплиться, купив шапки- ушанки, шарфы и перчатки.
После матча болельщики отправились в центр города на площадь 1905 года. Египтяне хотели сделать селфи на фоне памятника Ленину. "Я впервые в России, у вас очень уютный город, дружелюбные жители. Я люблю свою страну, сделаю все для нее, поэтому решил раскрасить свою голову в цвет национального флага", - рассказал египетский болельщик Хусейн Митуалли.
"Мы готовы к вечеринке, мы хотим выиграть, и я уверен - мы заберем кубок домой. Мы стали первыми чемпионами мира в 1930-м, затем выиграли в Бразилии в 1950-м, мы были первыми олимпийскими чемпионами, то есть, мы первые во всем. Англичане сделали футбол популярным, но мы всех порвали", - рассказал болельщик сборной Уругвая Мальяда Басу, приехавший на матч из Вашингтона.
Гостей ЧМ ждали на Плотинке, в самом центре Екатеринбурга, где работает выставка ТАСС о спорте в России времен Николая II. Также в городе прошел эксклюзивный показ выставки World Press Photo 2018, а на фестивале "Дни конструктивизма на Урале" можно было попробовать сдать нормы ГТО. Помимо этого, Ельцин Центр запустил для горожан утреннюю зарядку, а также проводятся занятия по футбольному фристайлу, где любой желающий мог научиться мастерству владения футбольным мячом.
Для фанатов сборной Египта 15 июня особый праздник - день рождения нападающего египетской сборной Салаха, которому исполнилось 26 лет. Они песнями и танцами поздравляли Салаха с днем рождения. Поздравили египтянина и жители Екатеринбурга - на одной из центральных улиц города уральские журналисты установили большую поздравительную открытку с цветными воздушными шарами на русском и арабском языках в честь дня рождения нападающего. Фанаты из Египта с одобрением восприняли установку арт-объекта и активно фотографировались на его фоне.