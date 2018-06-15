Встреча сборных Уругвая и Египта завершилась победой южноамериканцев с минимальным счетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая впервые за 48 лет одержала победу в своем стартовом матче на чемпионате мира по футболу, который прошел на стадионе "Екатеринбург-Арена". Встреча сборных Уругвая и Египта завершилась победой южноамериканцев с минимальным счетом. В беседе с корреспондентом ТАСС уругвайские болельщики отметили, что снять "висевшее над национальной сборной проклятие первых матчей" помогли уральская прохлада, сковавшая египтян, а также отсутствие на поле ведущего игрока сборной Египта Мохаммеда Салаха. Тарарирас и танец для Салаха На предматчевой пресс-конференции, которая прошла 14 июня, тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил, что команде не везло 48 лет - все это время уругвайцы ни разу не могли одержать победу над своими соперниками в первом матче чемпионата мира по футболу. Наставник рассказал, что в сборной бытует мнение, что они "прокляты в этом отношении", но команда очень хочет прервать череду именно в матче с египтянами в Екатеринбурге.

Сделать это оказалось непросто, так как изначально уругвайцы оказались в меньшинстве, когда временные трибуны на "Екатеринбург-Арене" были заполнены болельщиками сборной Египта, которые скандировали "Салах" и танцевали в шапках ушанках с его портретом в руках. В эти минуты уругвайских болельщиков практически не было слышно. Среди болельщиков сборной Уругвая отличились жители небольшого уругвайского городка Тарарираса, в котором проживает чуть более 6,6 тыс. человек. Тарарийцы вывесили огромные баннеры синего-желтого цвета на трибунах, таким образом заявив своей сборной о себе. Тем временем российские болельщики скучали, не видя в игре ярких голов, которые были в матче открытия накануне, когда россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Заполняемость "Екатеринбург-Арены" во время матча составила чуть более 75% - на стадионе присутствовало 27 015 болельщиков при вместимости арены в 30 тыс. человек. По оценке некоторых экспертов, были пустые места под крышей, которые стоили недешево, также пустовали некоторые места по центральным секторам предназначенные для партнеров Международной федерации футбола (ФИФА). Поражение при хорошей игре Единственный гол в матче на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес. Встречу пропустил лидер сборной Египта Салах, который в среду приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер выразил уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами, в составе сборной Египта на его счету 33 забитых мяча в 57 играх.

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