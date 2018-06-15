Оргкомитет ЧМ-2018 разберется в причинах неявки зрителей на игру в Екатеринбурге

Официальная посещаемость матча составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу планирует разобраться в причинах неявки нескольких тысяч владельцев билетов на матч турнира между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Официальная посещаемость матча составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 человек.

"Мы разберемся и расскажем всем, в чем дело. Действительно, у нас количество проданных билетов отличается от той цифры, которая была на стадионе. Люди, видимо, предпочли не пойти на футбол, мы не знаем пока, в чем дело. Это обычная история, просто здесь идет речь о большом количестве билетов, что нас удивило", - сказал Сорокин.

Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила ТАСС, что организация изучит причины неявки на игру 5 тысяч владельцев билетов. Комментатор Георгий Черданцев в своем Twitter рассказал, что свободные места на стадионе в Екатеринбурге были предназначены для партнеров и спонсоров ФИФА.

"Не буду говорить, среди каких компаний распространялись эти билеты, но есть странность в посещении этого матча", - отметил Сорокин.