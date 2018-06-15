Морси: сборная Египта не боится предстоящего матча с командой России на ЧМ-2018

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 проиграла команде Уругвая в матче первого тура группового этапа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу не боится предстоящего матча чемпионата мира по футболу против сборной России, который пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам полузащитник египетской команды Сэм Морси.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 проиграла команде Уругвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Это была прекрасная игра, но мы должны готовиться к следующей. Я не думаю, что мы должны бояться футбола, мы просто делаем все, что можем, на каждой игре", - сказал Морси.

Сборная России, которая в четверг в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в турнирной таблице группы A.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.