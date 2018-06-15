Сборная Ирана победила команду Марокко в матче группового этапа ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге.
Мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз. Он стал первым игроком, забившим автогол на чемпионате мира после выхода на замену, с 2006 года. Тогда на 60-й минуте матча за третье место против команды Германии полузащитник сборной Португалии Пети забил гол в свои ворота (1:3). Сборная Ирана стала первой командой с 1966 года, которая смогла одержать победу благодаря автоголу соперника, при этом ни разу не попав в створ ворот во втором тайме.
На матче работала судейская бригада во главе с турком Джюнейтом Чакыром, резервным арбитром на матче был россиянин Сергей Карасев. Игру на стадионе "Санкт-Петербург" посетили 62 548 зрителей, что стало рекордом посещаемости арены. Предыдущий рекорд был зафиксирован на финале Кубка конфедераций 2017 года, на матч между сборными Германии и Чили (1:0) пришли 57 268 человек.
Сборные Марокко и Ирана встречались впервые в истории. Команда Марокко вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. Тогда марокканцы заняли третье место в группе A, отстав от зоны плей-офф на одно очко. Иранцы прервали 18-матчевую беспроигрышную серию марокканцев во всех турнирах.
Сборная Ирана принимает участие во втором чемпионате мира подряд. На турнире 2014 года иранцы заняли четвертое место в группе F, не выиграв ни одного матча. Сборная Ирана прервала безвыигрышную серию на чемпионатах мира, которая составляла семь матчей (пять поражений, две ничьи). До матча с марокканцами последнюю победу на мировом первенстве иранцы одержали 21 июня 1998 года в игре против сборной США (2:1).
Сборная Ирана вышла в лидеры группы B, набрав три очка. В 21:00 мск в Сочи в группе В сыграют команды Португалии и Испании. Чемпионат мира завершится 15 июля.