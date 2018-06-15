Сборная Ирана победила команду Марокко в матче группового этапа ЧМ-2018

Мяч в добавленное ко второму тайму время забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B прошла в Санкт-Петербурге.

Мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз. Он стал первым игроком, забившим автогол на чемпионате мира после выхода на замену, с 2006 года. Тогда на 60-й минуте матча за третье место против команды Германии полузащитник сборной Португалии Пети забил гол в свои ворота (1:3). Сборная Ирана стала первой командой с 1966 года, которая смогла одержать победу благодаря автоголу соперника, при этом ни разу не попав в створ ворот во втором тайме.

На матче работала судейская бригада во главе с турком Джюнейтом Чакыром, резервным арбитром на матче был россиянин Сергей Карасев. Игру на стадионе "Санкт-Петербург" посетили 62 548 зрителей, что стало рекордом посещаемости арены. Предыдущий рекорд был зафиксирован на финале Кубка конфедераций 2017 года, на матч между сборными Германии и Чили (1:0) пришли 57 268 человек.