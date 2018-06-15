На игре присутствовало 62 548 зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана установил рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург". На матче группы B присутствовало 62 548 зрителей.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана, которая вышла в лидеры группы B.

Ранее рекордная посещаемость стадиона была зафиксирована на финале Кубка конфедераций 2017 года между сборными Германии и Чили (1:0), на который пришло 57 268 человек. Вместимость стадиона на матчах чемпионата мира составляет 68 тыс. человек.

Помимо встречи Марокко - Иран, Санкт-Петербург примет еще шесть игр чемпионата мира: 19 июня пройдет матч между сборными России и Египта, 22 июня - между бразильцами и костариканцами, 26 июня - между аргентинцами и нигерийцами. Кроме того, в Санкт-Петербурге пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.