По словам Хорхе Сампаоли, его команда отлично подготовилась к чемпионату мира

"Завтра мы покажем очень хорошую игру. Думаю, мы победим, - сказал Сампаоли, который отметил, что уже определился со стартовым составом на игру. - Я уже объявил состав заранее не потому, что недооцениваю соперника, а поскольку мы со среды знали, как хотим играть и наигрывали этот состав. Мы знаем, что исландцев очень трудно обыграть, и они очень хорошо играют на контратаках".

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины покажет хорошую игру в матче первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Исландии и одержит победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Сампаоли не видит проблемы в том, что его игроки уступают сопернику в росте. "Мы можем компенсировать их преимущество в росте за счет других качеств, - добавил тренер. - В сборной Исландии собраны не просто рослые игроки, они отлично играют на втором этаже. И нам надо сделать все, чтобы не позволить воспользоваться им своими сильными сторонами".

По словам аргентинского специалиста, его команда отлично подготовилась к чемпионату мира. "У нас было достаточно дней для подготовки, и мы смогли отработать все, на что ранее не хватало времени, - заверил Сампаоли. - Меня вдохновило увиденное: у нас очень сильная команда и мы очень хорошо подготовлены. Мы уверены в себе, и готовы доказать, что у нас одна из сильнейших команд".

Также он сообщил о хорошей форме лидера команды Лионеля Месси. "Он очень хорошо подготовлен и, в первую очередь, физически; в России Лионель вполне может осуществить свою мечту стать чемпионом мира. Я не думаю, что он испытывает дополнительное давление, поскольку это мировое первенство, вероятно, станет для него последним. Я не думаю, что это для него последний чемпионат мира", - сказал тренер.

Состав сборной Аргентины

По словам Сампаоли, на поле в матче с исландцами выйдут следующие игроки: Вильфредо Кабальеро, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия, Максимилиано Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Серхио Агуэро.

Также в группе D выступают сборные Хорватии и Нигерии, их матч пройдет в субботу в Калининграде и начнется в 22:00 мск.