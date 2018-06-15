Торрейра: сборной Уругвая давно не удавалось сыграть так хорошо, как с египтянами

По мнению еще одного полузащитника команды Уругвая Найтана Нандеса, игра была красивой

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборной Уругвая давно не удавалось сыграть так хорошо, как они это сделали в пятницу в Екатеринбурге во время матча группы А чемпионата мира по футболу с командой Египта. Такое мнение выразил уругвайский полузащитник Лукас Торрейра.

"Игра была тяжелой для нас, но мы выложились достаточно хорошо. Эта победа для нас очень важна. Мы очень счастливы, что победили, потому что давно не получалось так хорошо сыграть", - сказал Торрейра журналистам.

По мнению еще одного полузащитника команды Уругвая Найтана Нандеса, игра была красивой. "Она требовала много затрат, эмоциональных и физических. Я рад результату. Эта победа является для нас важной, мы продолжим в том же духе", - рассказал он журналистам.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.