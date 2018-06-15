Сборная Швейцарии по футболу прилетела в Ростов на матч ЧМ-2018 с бразильцами

В субботу сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии прилетели в Ростов-на-Дону, где 17 июня состоится матч чемпионата мира с командой Бразилии.

Как передает корр. ТАСС с места событий, болельщиков возле гостиницы практически не было, пришли в основном журналисты и волонтеры. Несмотря на небольшое число собравшихся, некоторые любители швейцарского футбола несколько раз выкрикнули фамилии своих фаворитов - Джердана Шакири, Штефана Лихтштайнера и Рикардо Родригеса.

Как рассказал ТАСС один из болельщиков сборной Швейцарии Франк, он специально прилетел в Ростов, чтобы поддержать свою команду. "Наша команда сильнее, чем Бразилия, думаю, сыграют вничью 1:1 или 2:2", - поделился он своими ожиданиями от игры.

В субботу сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию для журналистов.

Швейцарская команда выбрала в качестве базы во время чемпионата Тольятти. Для поддержки швейцарской команды на матч в Ростов-на-Дону поедет президент страны Ален Берсе.

На чемпионате мира сборная Швейцарии также сыграет в группе E с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста- Рики (27 июня, Нижний Новгород).