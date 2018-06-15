Кавани: матч ЧМ-2018 со сборной Египта прошел по уругвайскому плану

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Матч группы А чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая, который состоялся в пятницу в Екатеринбурге, прошел по уругвайскому плану. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани.

"Мы рады победе, это триумф. Игра была тяжелая, напряженная, но благодаря поддержке команды и взаимопониманию нам удалось прийти к победе. Все прошло как мы и планировали, команда физически подготовлена", - сказал Кавани.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.