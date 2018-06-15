Гриндель: РФС и Немецкий футбольный союз и дальше будут продолжать тесное сотрудничество

Товарищеская встреча между сборными России и Германии состоится 15 ноября в Лейпциге

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Немецкий футбольный союз (DFB) будут и дальше продолжать тесное сотрудничество. Об этом журналистам сообщил президент DFB Райнхард Гриндель.

"Я уже неоднократно говорил, что Немецкий футбольный союз получает удовольствие от работы с Россией. Все знают, что в ноябре запланирован товарищеский матч в Лейпциге между сборными России и Германии, который позволит не только навести новые мосты между двумя федерациями, но и сблизить граждан двух государств. Мы и дальше будем продолжать тесное сотрудничество, которое направим на развитие детско-юношеских спортивных школ, обмен тренерским и судейским опытом, а также в массе других мероприятий", - сказал Гриндель.

Товарищеская встреча между сборными России и Германии состоится 15 ноября в немецком городе Лейпциг.