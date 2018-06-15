Глава DFB: база сборной Германии по футболу в Ватутинках соответствует всем требованиям

Немецкая команда проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Оздоровительный комплекс "Ватутинки" соответствует всем требованиям футболистов сборной Германии по футболу. Об этом журналистам сообщил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

Сборная Германии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира во вторник. Команда проживает в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА. В пятницу немецкая сборная провела очередную тренировку.

"За последние два дня я успел достаточно хорошо изучить не только место проживания сборной Германии, но и тренировочную базу в Ватутинках, - сказал Гриндель. - Хотелось бы отметить, что разговоры о немного завышенной траве являются преувеличенными. Многие команды, которые приезжают на какой-либо турнир, сетуют на подготовительный процесс, и я с уверенностью могу сказать, что нашей национальной команде не к чему придраться".

"При выборе базы я лично осмотрел практически каждую комнату. У нас была возможность выбрать тренировочные базы в Сочи, но мы приняли решение базироваться в Ватутинках, так как в них есть то, чего нет в южном городе", - добавил Гриндель.

"Подводя итог, хотелось бы сказать, что команда абсолютно довольна. Все хорошо. Идет тренировочный процесс и подготовка к матчу с командой Мексики", - заключил глава союза.

Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).