историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июня, 19:20
Пианист Мацуев посетил тренировку сборной России по приглашению Черчесова
Народный артист России Денис Мацуев
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 13:00
Групповой этап
ФранцияАвстралия
16 июня, 16:00
Групповой этап
АргентинаИсландия
16 июня, 19:00
Групповой этап
ПеруДания
расписание всех игр
Российская команда провела восстановительную тренировку на базе в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист России, пианист и футбольный болельщик Денис Мацуев посетил пятничную тренировку сборной России по приглашению главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом сам Мацуев рассказал журналистам.

Сборная России в четверг победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в Москве. В пятницу российская команда провела восстановительную тренировку на базе в Новогорске.

"Я сегодня был здесь по личному приглашению Станислава Черчесова, с которым мы находимся в дружеских отношениях, - сказал Мацуев. - Для меня большая честь почувствовать эту кухню на следующей день после потрясающего матча. Но надо забыть об этом, с чистого листа выйти на подготовку. Я видел, как они работали сегодня".

При этом Мацуев отказался давать прогноз относительно результатов следующих матчей сборной России на турнире. "Не хочу ничего загадывать, давайте просто порадуемся всему этому, замечательной атмосфере, которую создал Станислав Саламович. Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а тогда, когда команде нужна поддержка, и сейчас нашей сборной необходима поддержка публики", - отметил пианист.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России также сыграет против команд Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Тренер: сборная Ирана по футболу пыталась удивить марокканцев в матче ЧМ-2018
15 июня, 21:39
Буссуфа: поражение от иранцев еще не конец для сборной Марокко на ЧМ-2018
15 июня, 21:26
Федерация: футболистов сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от россиян на ЧМ
15 июня, 21:18
Свердловские власти запросят в ФИФА разъяснение ситуации с пустыми местами на матче ЧМ
15 июня, 21:12
Гриндель: делать выводы о посещаемости ЧМ-2018 по матчу Уругвай - Египет преждевременно
15 июня, 21:07
Сборная Сенегала провела открытую тренировку на базе в Калуге
15 июня, 21:03
Арит: сборной Марокко нужно забыть поражение от иранцев перед игрой с португальцами
15 июня, 20:57
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White