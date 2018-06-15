Пианист Мацуев посетил тренировку сборной России по приглашению Черчесова

Российская команда провела восстановительную тренировку на базе в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист России, пианист и футбольный болельщик Денис Мацуев посетил пятничную тренировку сборной России по приглашению главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом сам Мацуев рассказал журналистам.

Сборная России в четверг победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в Москве. В пятницу российская команда провела восстановительную тренировку на базе в Новогорске.

"Я сегодня был здесь по личному приглашению Станислава Черчесова, с которым мы находимся в дружеских отношениях, - сказал Мацуев. - Для меня большая честь почувствовать эту кухню на следующей день после потрясающего матча. Но надо забыть об этом, с чистого листа выйти на подготовку. Я видел, как они работали сегодня".

При этом Мацуев отказался давать прогноз относительно результатов следующих матчей сборной России на турнире. "Не хочу ничего загадывать, давайте просто порадуемся всему этому, замечательной атмосфере, которую создал Станислав Саламович. Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а тогда, когда команде нужна поддержка, и сейчас нашей сборной необходима поддержка публики", - отметил пианист.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России также сыграет против команд Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).