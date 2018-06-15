Президент ФК "Урал": вокруг билетов на первый матч ЧМ в Екатеринбурге царил ажиотаж

В пятницу на "Екатеринбург-Арене" прошел матч группы А чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов впечатлен уровнем футбола, который был продемонстрирован участниками первого матча чемпионата мира в Екатеринбурге, но остался расстроен отсутствием аншлага на игре, хотя интерес был огромным. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу на "Екатеринбург-Арене" прошел матч группы А чемпионата мира между сборными Уругвая и Египта, в котором победу со счетом 1:0 одержали уругвайцы. На трибунах стадиона, который вмещает 33 061 человек, присутствовало 27 015 зрителей.

"Хороший был матч, просто отличный. Было видно, что спортсмены волновались - все-таки первая игра этих команд на чемпионате мира, Уругвай сегодня выглядел лучше. Одно только плохо - аншлага не было, а почему так вышло, я не понимаю", - сказал Иванов.

Иванов отметил, что перед чемпионатом в городе царил билетный ажиотаж. "Билетов было не достать, ажиотаж был огромный, люди не спали, ночами стояли за билетами, билеты в лотереи разыгрывали, их готовы были покупать за огромные деньги, но билетов не было. Вероятно, это вина ФИФА [Международной федерации футбола]. Ведь когда со "Спартаком" играли - был полный аншлаг, с "Амкаром" - та же история, и сейчас был огромный ажиотаж, билеты разбирали мгновенно", - подчеркнул президент "Урала".

"Надеюсь, на следующем матче будет другая история", - добавил Иванов.

В Екатеринбурге также пройдут три матча группового этапа турнира: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).