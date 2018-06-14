Сотрудники базы в Новогорске подарили сборной России торт в честь победы над саудовцами

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники учебно-тренировочного центра "Новогорск", где проводит занятия сборная России по футболу, подарили игрокам национальной команды торт в честь победы в стартовом матче чемпионата мира над командой Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной Александр Ерохин.

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. В пятницу российская сборная провела на базе в Новогорске тренировку.

"Когда мы приехали на базу, сотрудники нам приготовили торт, поздравили с победой", - сказал Ерохин.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет против команды Египта, встреча пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге. Чемпионат мира завершится 15 июля.