Черданцев: пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге были предназначены для партнеров ФИФА

ТАСС, 15 июня. Свободные места на стадионе в Екатеринбурге на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая были предназначены для партнеров Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в своем Twitter сообщил комментатор Георгий Черданцев.
Первый матч чемпионата мира на стадионе "Екатеринбург- Арена" прошел в пятницу. Сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0. На стадион, вместимость которого составляет 33 061 человек, пришло 27 015 зрителей.
"По заполняемости в Екатеринбурге - народ все билеты купил, - написал Черданцев. - Свободные места - это места партнеров и спонсоров ФИФА. Вот почему они пустые - непонятно".
По заполняемости в Ебурге: народ все билеты купил. Свободные места - это места партнеров/спонсоров FIFA. Вот почему они пустые - не понятно. #FIFA2018 #чм2018 #ЕгипетУругвай— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 15 июня 2018 г.
В Екатеринбурге также пройдут три матча группового этапа турнира: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).