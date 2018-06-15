Черданцев: пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге были предназначены для партнеров ФИФА

На стадион, вместимость которого составляет 33 061 человек, пришло 27 015 зрителей

ТАСС, 15 июня. Свободные места на стадионе в Екатеринбурге на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая были предназначены для партнеров Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в своем Twitter сообщил комментатор Георгий Черданцев.

Первый матч чемпионата мира на стадионе "Екатеринбург- Арена" прошел в пятницу. Сборная Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0. На стадион, вместимость которого составляет 33 061 человек, пришло 27 015 зрителей.

"По заполняемости в Екатеринбурге - народ все билеты купил, - написал Черданцев. - Свободные места - это места партнеров и спонсоров ФИФА. Вот почему они пустые - непонятно".