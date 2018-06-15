Тренер: сборная Нигерии по футболу не опасается проявлений расизма в РФ

В субботу нигерийцы проведут свой первый матч на турнире - против команды Хорватии

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу на чемпионате мира в России не опасается проявлений расизма. Об этом журналистам заявил главный тренер Гернот Рор.

В субботу нигерийцы проведут свой первый матч на турнире - против команды Хорватии. Начало игры - 22:00 мск.

"Уверен, что никакой дискриминации завтра не будет, мы хорошо знакомы с Россией - играли здесь в Краснодаре зимой (нигерийцы провели в ноябре товарищеский матч с командой Аргентины - прим. ТАСС). Все было прекрасно. И сейчас, нас встречают прекрасно и даже болеют за нас. Возможно, это потому, что у нас есть игроки, связанные с Россией, но мы не опасаемся никакого расизма", - сказал Рор.

По словам тренера, команда должна быть сконцентрирована на турнире на 100 процентов. "В Нигерии как-то на пресс- конференции я пошутил, что никому из команды нельзя будет встречаться с девушками из России во время чемпионата мира. Никому, кроме капитана [Джона Оби Микела], потому что он уже в отношениях с россиянкой. Мы здесь для футбола - это наша цель, а все остальное, подруги, семьи, - после", - отметил он.