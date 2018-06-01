Головин заявил, что не мог уснуть до 4 утра после победы над командой Саудовской Аравии

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не мог уснуть до 4 утра из-за волнения после крупной победы над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в "Лужниках". Головин провел на поле весь матч, отметившись двумя голевыми передачами и забитым мячом

"Было тяжело уснуть, я не спал до 4 утра из-за эмоций, - сказал полузащитник. - Но сегодня уже успокоился, готовимся к следующему матчу".

Также Головин сообщил, что смотрел игру соперников российской национальной команды по группе А сборных Египта и Уругвая, которая прошла в пятницу и завершилась победой уругвайцев (1:0). "Сегодняшний матч смотрел, обе команды показали хороший и скоростной футбол, - сказал полузащитник. - Нет, мы не обсуждали корректировки в собственной игре из-за этого результата, нас больше всего интересует наша игра".

Кроме того, полузащитник пояснил, почему не остался отвечать на вопросы в ходе прямого эфира программы Первого канала "Пусть говорят" после матча. "На самом деле я ничего не слышал, поэтому и ушел, ничего такого не было, - отметил Головин. - Просто не так поняли, похвалу, конечно, все любят, но здесь я просто ничего не слышал".

Сборная России в следующем матче группы А сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.