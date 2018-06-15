Вратарь эль-Шеннави: египтяне провели хороший матч против уругвайцев, хоть и проиграли

Сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу провела хороший матч против уругвайев на чемпионате мира, несмотря на поражение. Такое мнение журналистам высказал вратарь египтян Мохаммед эль-Шеннави, который был признан лучшим игроком матча.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А чемпионата мира. Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Мы провели хороший матч, хоть и не выиграли. Мы выполняли все указания нашего тренера Эктора Купера. Хочу поблагодарить команду за игру", - сказал Эль-Шенави.

Купер отметил, что работа над ошибками будет проведена, когда команда прибудет на базу в Грозном. Там же будет принято окончательное решение об участии Мохаммеда Салаха в матче против сборной России.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге.