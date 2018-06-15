Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу в игре с командой Уругвая смогла создать достаточно много острых моментов и без своего лидера - Мохаммеда Салаха. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.

Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес - защитник замкнул головой подачу со штрафного из района углового флажка.

"Обе команды, что понятно для первого матча на турнире, начали осторожно, ощущалось волнение, небольшой мандраж, но во втором тайме прибавили. Один Луис Суарес (нападающий уругвайцев - прим. ТАСС) мог забить три-четыре раза. В целом, две хорошие команды, играют организованно и дисциплинированно. В итоге, сказался более высокий уровень мастерства уругвайских игроков", - поделился впечатлениями Тарханов.

Специалист охарактеризовал стиль игры ближайшего соперника россиян - команды Египта: "Большую часть матча они играли достаточно высоко в обороне, встречали соперников в районе центрального круга. Когда в конце матча они просели, прижались к своей штрафной, Эктор Купер (главный тренер команды) даже выгонял их вперед. Египтяне смотрелись бы острей, если бы играл Мохаммед Салах, но и без него у них был достаточно много острых моментов. Не хватало индивидуального мастерства, чтобы "решить".

"Выделил бы также двух центральных защитников (Омар Габер и Ахмед Хегази), которые "сняли" все, кроме одного момента, который привел к голу. Действовали спокойно и очень надежно", - добавил он.

"Россияне сильней"

По мнению собеседника ТАСС, египтяне не отойдут от своей игры в матче с россиянами, даже если в составе будет Салах.