Головин: футболисты сборной России расстроены, что Дзагоев пропустит ближайший матч ЧМ

У Дзагоева было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России расстроены тем, что полузащитник команды Алан Дзагоев не примет участия в ближайшем матче чемпионата мира против команды Египта. Об этом журналистам рассказал полузащитник российской национальной команды Александр Головин.

Сборная России в четверг разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в "Лужниках". Дзагоев начал встречу в основном составе, однако уже в середине первого тайма попросил замену из-за повреждения и покинул поле. Позднее у игрока было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, точные сроки восстановления полузащитника станут известны позднее.

"Точного диагноза по Дзагоеву нет, но говорят, вроде, что 10 дней, - сказал Головин. - Конечно, все расстроены, что он не примет участия в предстоящем матче, но, надеемся, медицинский штаб сделает все возможное, чтобы он восстановился быстрее".

Сборная России в следующем матче группы А сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.