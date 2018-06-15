Оби Микел: нигерийские футболисты ощущают поддержку от россиян во время ЧМ-2018

Нигерийцы 16 июня в своем первом матче на турнире сыграют против команды Хорватии

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу чувствуют поддержку от болельщиков в России во время чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Джон Оби Микел.

Нигерийцы 16 июня в своем первом матче на турнире сыграют против команды Хорватии на стадионе "Калининград".

"Русские очень хорошо относятся к нашим, везде видим поддержку. Не знаю даже почему, но Нигерию в России любят, - сказал Оби Микел. - Вообще, Калининград стал для нас домом. Надеюсь, российские болельщики станут поддержкой для нашей молодой команды, и мы сможем победить завтра".

Матч Хорватия - Нигерия начнется в 22:00 мск.