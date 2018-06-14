Эксперт: Черышев выжал максимум из своих моментов в матче против саудовцев

В матче открытия чемпионата мира российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев смог реализовать все свои моменты в матче открытия чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии. Такое мнение высказал бывший защитник московского "Динамо" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Денис Колодин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В матче открытия чемпионата мира российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Головин - лидер и мотор нашей команды. Александр был везде, он - молодец. Черышев же выжал максимум из своих моментов: все возможности реализовал и сделал это очень эффектно", - сказал Колодин.

В стартовой игре чемпионата мира против саудовцев Головин забил один мяч и сделал две голевые передачи. Черышев отметился двумя голами и был признан лучшим игроком встречи. Следующими соперниками россиян на турнире станут сборные Египта (Санкт-Петербург, 19 июня) и Уругвая (Самара, 25 июня).