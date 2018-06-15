Сборная Коста-Рики по футболу прилетела в Самару на матч чемпионат мира с сербами

В самарском аэропорту "Курумоч" игроков сборной Коста-Рики встретили порядка 20 болельщиков

САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Коста-Рики прилетели в Самару для участия в матче группы Е чемпионата мира против команды Сербии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В самарском аэропорту "Курумоч" игроков сборной Коста- Рики встретили порядка 20 болельщиков из этой страны, которые были облачены в футболки национальной команды и флаги Коста-Рики. При появлении футболистов встречающие начали скандировать кричалки и петь песни в поддержку сборной.

После прилета команда отправилась на заселение в Lotte Hotel, который находится недалеко от фан-зоны.

Матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии пройдет 17 июня, игра начнется в 15:00 мск. Позднее костариканцы сыграют с командами Бразилии (22 июня, Санкт- Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

В рамках чемпионата мира "Самара-Арена" также примет матчи между командами Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала, 7 июля состоится четвертьфинал.