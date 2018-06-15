Чугайнов: матч с россиянами на ЧМ станет для футболистов сборной Египта моментом истины

Встреча состоится 19 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Предстоящий матч с россиянами станет для сборной Египта моментом истины на чемпионате мира по футболу. Таким мнением с ТАСС поделился бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов.

"Если сравнивать матч открытия с участием России и Саудовской Аравии, то сегодня скорости были повыше, а обращение египтян с мячом и класс игроков команды выше, чем у наших вчерашних соперников. Нам с ними придется тяжело, это хорошая команда, а ведь сегодня еще не играл Мохаммед Салах - их джокер. Для Египта это будет момент истины, им нужна победа, и наш соперник это прекрасно понимает", - подчеркнул Чугайнов.

"Египтяне быстро и хорошо выбегали в атаку, очень быстро и хорошо. И даже, когда они пропустили гол на 90-й минуте, руки не опустили, организовали подобие штурма - у Уругвая в штрафной было достаточно жарко, хоть и не дошло до гола. Это говорит о характере нашего предстоящего соперника", - отметил Чугайнов.

Во втором туре группового турнира сборная России проведет матч с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.