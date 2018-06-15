Табарес: египтяне с выходом Салаха могли рассчитывать на победу в матче с уругвайцами

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу могла рассчитывать на победу в матче группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая, если бы на поле вышел Мохаммед Салах. Такое мнение высказал журналистам тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Сборная Египта могла получить дополнительные силы для победы с выходом Салаха на поле. Но успех команды зависит не от одного игрока, а от командной игры. Сборная Египта показала замечательную игру даже без Салаха на поле", - сказал Табарес.

По словам специалиста, сборная Уругвая обладает хорошим психологическим настроем и может выйти из группы А в плей-офф чемпионата мира по футболу. "Чего хотят все уругвайцы? Мы хотим выиграть, важно, что у команды хороший психологический настрой. Будем стараться в матчах, чтобы выйти в следующий этап, можем выйти из группы. Может где-то нам придется побеждать или умирать, мы не знаем, что нас ждет впереди, но команда настроена решительно", - добавил Табарес.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.