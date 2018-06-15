Тренер сборной Уругвая не увидел серьезных проблем в игре Суареса с египтянами в матче ЧМ

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес не увидел серьезных проблем в игре нападающего Луиса Суареса в матче против сборной Египта, который прошел на "Екатеринбург-Арене". Об этом Табарес сообщил на пресс-конференции после матча.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.

"У Суареса было два-три голевых момента, и то что он не забил - это заслуга вратаря. Один день ворота кажутся большими, один - нет. Не думаю, что Суарес не хотел играть, мы знаем о его потенциале, поэтому сложившаяся ситуация в матче против сборной Египта меня не беспокоит, серьезных проблем нет", - сказал Табарес.

Он уточнил, что сборная Египта провела хороший матч и показала неплохую игру.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев.

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.