Официальная посещаемость матча Египет - Уругвай (0:1) в Екатеринбурге составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) изучает причины неявки на матч чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая более чем 5 тысяч владельцев билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Официальная посещаемость матча Египет - Уругвай (0:1) в Екатеринбурге составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 зритель.

"Тот факт, что количество зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА", - сообщили в пресс-службе.

"Екатеринбург-Арена" примет еще три матча чемпионата мира - Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).