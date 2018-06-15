Проведение ЧМ-2018 в Калининграде решило проблемы, мешающие развитию футбола в регионе

Теймураз Лепсая отметил, что в регионе было катастрофически мало полей с натуральным покрытием

"Я в "Балтике" полтора года, весной 2017 года, когда мы приступили к работе, одной из самых больших проблем было то, что нам негде было тренироваться. Как вы знаете, к чемпионату мира было построено четыре базы, я уж не говорю о стадионе, поэтому такой проблемы больше не будет - инфраструктурная проблема решена", - сказал Лепсая.

Он отметил, что в регионе было катастрофически мало полей с натуральным покрытием, из-за чего футболистам приходилось тренироваться даже в воинских частях. "После окончания чемпионата одна из баз, насколько я знаю, переходит школе олимпийского резерва номер 5, одна база должна быть передана нашему клубу", - отметил он.

По его словам, проведение чемпионата мира должно стимулировать популярность футбола в стране и, поскольку проблема инфраструктуры в регионе решена, "Балтика" рассчитывает на приток юных игроков в детские футбольные школы и молодежную команду.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Калининград примет четыре матча группового этапа, которые пройдут на одноименном стадионе на острове Октябрьский. На базе в Светлогорске, которая будет передана "Балтике" после турнира, тренируется сборная Сербии.