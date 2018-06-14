Колодин: сборная России играла с саудовцами значительно смелее, чем в матче с турками

ТАСС, 15 июня. Сборная России играла в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии значительно смелее, чем в последней контрольной встрече с туркам. Такое мнение высказал бывший защитник московского "Динамо" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Денис Колодин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В четверг россияне в матче открытия чемпионата мира разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Товарищеский матч с турецкой сборной, который состоялся 5 июня в Москве на "ВЭБ-Арене", закончился вничью - 1:1.

"Мы играем дома, это был матч открытия. Скажу, что сыграли намного сильнее, чем с Турцией. Тот же состав, не считая замены Игоря Смольникова на Марио Фернандеса, играл уже значительно активнее и смелее. Следующие матчи покажут, что будет дальше", - сказал Колодин.

Следующими соперниками подопечных Станислава Черчесова станут сборные Египта (Санкт-Петербург, 19 июня) и Уругвая (Самара, 25 июня).