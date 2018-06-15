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15 июня, 18:22
ЧМ-2018 в Петербурге: фанаты с горнами и селфи с Забивакой
© Александра Подервянская/ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Праздник большого футбола пришел в Санкт-Петербург - первый в истории России домашний чемпионат мира почти никого не оставляет равнодушным. Тысячи болельщиков с атрибутикой национальных сборных с шумом и воодушевлением прогуливаются по центральным улицам города на Неве, передает корр. ТАСС

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Большинство из них - поклонники футбола из Ирана и Марокко. Сборные этих стран встретятся вечером в пятницу в спортивном поединке на стадионе "Санкт-Петербург". "Такого количества флагов Ирана и Марокко я никогда не видел. Это что-то особенное, какой-то момент единения международного масштаба", - сказал ТАСС житель Петербурга Николай.

Компактными группами болельщики шествуют по Невскому проспекту и прилегающим улицам, издают громкое гудение из пестрых вувузел, дружно поют гимны своих стран и скандируют футбольные кричалки на разных языках - некоторые делают это уже осипшими голосами, а также фотографируются с талисманом чемпионата волком Забивакой на фоне городских достопримечательностей и с горожанами, которым тоже передается приподнятое настроение болельщиков.

"Я так счастлив. Это чудесное место, это самый прекрасный город в мире, я думаю. Я никогда такого не видел раньше. Люди вокруг такие добрые, такие счастливые, такие приветливые", - говорит иранский болельщик Реза из Тегерана.

В руках он держит горн в зелено-бело-красной расцветке - его он непременно возьмет с собой на стадион. "Это горн - традиционный для всех болельщиков Ирана, "бург", - поясняет он и извлекает из него протяжный звук.

Жара и улыбки

Болельщиков отличают не только флаги и футболки, но и яркие парики, окрашенные в национальные цвета волосы, разнообразные головные уборы - от восточных фесок с кисточками до шутовских колпаков. Один из марокканских болельщиков соорудил свой талисман из палки и большой мягкой игрушки льва, завернутого в мантию из красного полотна с зеленой звездой.

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"Я приехал с друзьями, мы живем в разных странах, но наши родители родом из Марокко. Нам очень нравится город, здесь красиво и жарко, люди очень дружелюбные и готовы помочь. К сожалению, мало кто знает английский, но все равно помогают", - сказал ТАСС уроженец Марокко Карим Булхауа.

Встречаясь лицом к лицу, болельщики соперничающих команд с дружелюбным задором и азартом начинают выкрикивать слова поддержки в адрес своих футболистов, сопровождая их смехом и улыбками. С ними, как со старыми знакомыми, обнимаются проходящие мимо российские болельщики, они то и дело хлопают друг друга по рукам и находят полное взаимное понимание без знания иностранных языков. Не остаются в стороне и петербургские автомобилисты - они часто и продолжительно сигналят, проезжая мимо групп болельщиков. Прохожие, спешащие по делам в разгар рабочего дня, останавливаются и с улыбками на лице снимают происходящее на свои телефоны.

"Такая вокруг атмосфера нереальная! Праздник", - поделилась жительница города Нина. Погода также способствует позитивному настрою - в Петербурге днем по- летнему жарко, столбик термометра показывает 25 градусов тепла - примерно столько же ожидается и во время игры.

Децибелы становятся громче, а активность - все заметнее - по мере приближения к Конюшенной площади, где расположена площадка Фестиваля болельщиков. Фан-зона заполнена болельщиками из Бразилии, Германии, Ирана, Марокко, Колумбии, России, Турции и других стран. Они танцуют, участвуют в конкурсах, делают селфи и строят свои прогнозы на предстоящие игры турнира.

"Это потрясающий город, все так хорошо организовано. Я очень впечатлена атмосферой и людьми здесь - я очень счастлива быть здесь и очень жду игру Иран - Марокко. В последний раз мы проходили квалификацию на чемпионат мира 20 лет назад, поэтому мы очень ждем этого матча", - сказала уроженка Марокко Иман.

На пути к стадиону

В преддверии первого петербургской матча городские власти распространили обращение к зрителям чемпионата с просьбой, по возможности, заранее прибывать к арене "Санкт- Петербург", используя общественный транспорт. Согласно официальным данным, в дни матчей проезд на Крестовский остров будет прекращен за небольшими исключениями. Также в дни игр в соответствии с планом управления перевозками будет закрыт проезд по некоторым близлежащим набережным и по мосту Бетанкура.

Многие болельщики предпочли добраться до стадиона на метро. Как передает корр. ТАСС, среди российских поклонников футбола преобладает форма петербургского клуба "Зенит", а среди иностранных - одежда участников матча, хотя есть, к примеру, гости из Финляндии, которые своим облачением выражают поддержку сборной страны-хозяйки турнира.

Группы болельщиков следуют к стадиону организованно, делают фото и ведут интернет-трансляции, радостно приветствуя тех, кто болеет за их команды. Один из гостей чемпионата на пути к арене решил продемонстрировать собравшимся свое мастерство владения теннисным и футбольным мячом и тем самым собрал вокруг себя толпу зрителей.

Матч Иран - Марокко начнется в 18:00 мск. Далее Петербург примет еще шесть игр первенства: 19 июня пройдет матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой, 26 июня - между Аргентиной и Нигерией. Также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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