Вратарь сборной Египта эль-Шеннави признан лучшим игроком матча ЧМ с уругвайцами

Эль-Шеннави, для которого матч против сборной Уругвая стал дебютным на чемпионатах мира, отразил три удара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Египта по футболу Мохаммед эль-Шеннави признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Уругвая. Эль-Шеннави, для которого эта игра стала дебютной на чемпионатах мира, отразил три удара.

В турнирной таблице группы A лидирует команда России, которая в четверг в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям опережает уругвайцев, которые занимают второе место. Египтяне идут на третьем месте (0), команда Саудовской Аравии - на четвертом (0).

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с футболистами Саудовской Аравии. Чемпионат мира завершится 15 июля.