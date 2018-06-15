Тренер сборной Дании надеется, что его команда сможет сдержать Фарфана в матче ЧМ

Встреча между сборными Дании и Перу состоится в субботу в Саранске

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Дании Оге Харейде надеется на то, что его команде удастся нейтрализовать нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана в стартовом матче группового этапа чемпионата мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Встреча между сборными Дании и Перу состоится в субботу в Саранске.

"Фарфан - прекрасный футболист, - отметил Харейде. - Мы смотрели в основном на него в составе сборной Перу, ничего необычного делать не будем. У нас прекрасная четверка защитников, надеюсь, что мы сможем сдержать Фарфана и других игроков сборной Перу. Не нужно фокусироваться на персоналиях, стоит думать о командной игре".

Тренер подчеркнул, что стартовый матч с перуанцами будет иметь огромное турнирное значение для его команды. "Завтрашний матч кажется нам самым важным, нам нужно справляться с давлением. Мы сделаем все возможное, отдадим все силы. Сборная Франции - очень сильная команда, и нам нужны очки завтра, чтобы уверенно выйти из группы", - сказал Харейде.

На групповом этапе турнира сборная Дании также сыграет с командами Австралии (21 июня в Самаре) и Франции (26 июня в Москве на стадионе "Лужники").