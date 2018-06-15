Тренер: сборная Египта полностью выложилась в матче ЧМ против уругвайцев

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Египта выложились на 100 процентов в матче группы А чемпионата мира по футболу против команды Уругвая. Такое мнение после матча высказал, считает тренер египетской сборной Эктор Купер.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А чемпионата мира. Встреча прошла в Екатеринбурге, единственный гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес.

"Да, мы проиграли. Ошибся ли тренер? Я считаю, что это был прекрасный матч, игроки выложились на 100 процентов. Мы пытались сделать все возможное", - сказал Купер на пресс-конференции после матча.

Он добавил, что во втором тайме были интересные передачи у египетских футболистов, но им не хватало точности. "Было несколько эпизодов, но не хватало финального касания. Уругвайцы также давили на нас, заставляли больше действовать в обороне. Мы старались последние 20 минут создать открытые пространства, атаковать", - сказал Купер.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев. Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт- Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.

Чемпионат мира завершится 15 июля.