Тренер: форвард сборной Египта Салах может выйти на поле в матче против россиян

Эктор Купер отметил, что принял решение не выпускать Салаха на поле, так как существовал риск рецидива травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Египта Мохаммед Салах может сыграть в матче чемпионата мира против команды России. Об этом сообщил журналистам тренер египетской сборной Эктор Купер.

В пятницу сборная Египта со счетом 0:1 уступила команде Уругвая в матче группы А чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Да, Салах может выйти против сборной России. Против [команды] Уругвая он не сыграл из-за травмы", - сказал Купер на пресс-конференции.

Он добавил, что тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как существовал риск рецидива травмы. "Принимает решение тренерский штаб, мы его не выпускали на поле против сборной Уругвая, осознавая, что он нам может пригодиться в матчах против команд России и Саудовской Аравии", - уточнил Купер.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.