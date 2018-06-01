Футболист сборной Дании Кристенсен отметил высокий уровень игры россиянина Головина

Головин отметился забитыми мячом и двумя голевыми передачами в матче открытия ЧМ-2018

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Дании и лондонского "Челси" Андреас Кристенсен назвал полузащитника сборной России Александра Головина игроком высокого уровня. Такое мнение он выразил на пресс-конференции.

В четверг в матче открытия чемпионата мира сборная России переиграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин отметился забитыми мячом и двумя голевыми передачами. Ранее СМИ сообщали об интересе к российскому полузащитник со стороны многих европейских клубов, в том числе и "Челси".

"Мне не удалось посмотреть матч сборной России, но я знаю, что он [Головин] - очень хороший игрок. Я не видел его вчера, сложно сказать большее. Если "Челси" им интересуется, то это сильный футболист", - отметил Кристенсен.

Чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля.